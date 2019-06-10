النقل: 127 وظيفة شاغرة للرجال والنساء

التقديم على موقع جدارة ، بموقع وزارة الخدمة المدنية، وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف 127 وظيفة. دعت وزارة النقل، الخريجين والخريجات، لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف و، بموقع وزارة الخدمة المدنية، وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف 127 وظيفة. رابط الوطائف المعلن عنها



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