السعودية اليوم / جامعة القصيم تقيم حفل معايدة لمنسوبيها



بريدة 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

أقامت جامعة القصيم أمس، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وذلك بمقر الجامعة الرئيسي بالمليداء.

وقدم مدير الجامعة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ولسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تعزز التواصل بين منسوبي الجامعة، مقدمًا الشكر للجميع على ما قدموه خلال العام الماضي من جهود إدارية وتعليمية وأكاديمية وفنية، وتنفيذ جميع الأعمال التي أوكلت إليهم بكل إخلاص وإتقان، فكانت الجامعة حاضرة دائماً - ولله الحمد -، وتميزت على كافة المستويات في عدد من المجالات والمؤتمرات والندوات والمناشط العلمية.

وأشار الدكتور الداود إلى أن هذه الإنجازات التي تميزت بها الجامعة ساهمت في أن تستمر في المرتبة الثانية من حيث عدد البرامج الأكاديمية التي تم اعتمادها، قائلًا: "إن هذا بلا شك يعطينا ثقة بأنفسنا ويمنحنا دعم نفسي ومعنوي لأن نقدم أكثر مما قدمنا، ونحن لازلنا في الخطوات الأولى والجميع يستشعر المسؤولية، فجامعتنا الفتية التي هي من أكبر الجامعات

واختتم مدير الجامعة كلمته بتجديد التهنئة بهذا العيد، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع ويوفقهم وأن يبدأ العام الجديد بهمة ونشاط وإنجاز وتميز، لتقدم فيه الجامعة أكثر مما قدمته في الفترة السابقة، وأن يجعلها إجازة سعيدة للطلاب والطالبات.

// انتهى //

10:51ت م

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بريدة 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأقامت جامعة القصيم أمس، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وذلك بمقر الجامعة الرئيسي بالمليداء.وقدم مدير الجامعة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ولسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تعزز التواصل بين منسوبي الجامعة، مقدمًا الشكر للجميع على ما قدموه خلال العام الماضي من جهود إدارية وتعليمية وأكاديمية وفنية، وتنفيذ جميع الأعمال التي أوكلت إليهم بكل إخلاص وإتقان، فكانت الجامعة حاضرة دائماً - ولله الحمد -، وتميزت على كافة المستويات في عدد من المجالات والمؤتمرات والندوات والمناشط العلمية.وأشار الدكتور الداود إلى أن هذه الإنجازات التي تميزت بها الجامعة ساهمت في أن تستمر في المرتبة الثانية من حيث عدد البرامج الأكاديمية التي تم اعتمادها، قائلًا: "إن هذا بلا شك يعطينا ثقة بأنفسنا ويمنحنا دعم نفسي ومعنوي لأن نقدم أكثر مما قدمنا، ونحن لازلنا في الخطوات الأولى والجميع يستشعر المسؤولية، فجامعتنا الفتية التي هي من أكبر الجامعات السعودية من حيث عدد الكليات - ولله الحمد - بهمة الرجال المخلصين لوطنهم وقيادتهم والمحبين لجامعتهم، كما أن الجامعة حاليًا تخطو خطوات جيدة بعزيمة منسوبيها الذين يعملون كفريق واحد لتحقيق رؤية المملكة 2030، وما يتطلع إليه سمو أمير المنطقة ونائبه، وأهالي المنطقة ومنسوبي الجامعة".واختتم مدير الجامعة كلمته بتجديد التهنئة بهذا العيد، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع ويوفقهم وأن يبدأ العام الجديد بهمة ونشاط وإنجاز وتميز، لتقدم فيه الجامعة أكثر مما قدمته في الفترة السابقة، وأن يجعلها إجازة سعيدة للطلاب والطالبات.// انتهى //10:51ت م0048

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