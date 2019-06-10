السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها



عرعر 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

أقامت إدارة العلاقات العامة الإعلام بجامعة الحدود الشمالية أمس حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مدير جامعة الحدود الشمالية المكلف الدكتور إبراهيم بن حسن الزهراني، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة، وذلك بخيمة المناسبات بمقر الجامعة بمدينة عرعر.

كما أقيمت حفلات معايدة في شطر الطالبات في كل كلية بإشراف عميدة الكلية، وفروع الجامعة برفحاء وطريف والعويقيلة.

وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، داعين الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

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10:39ت م

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