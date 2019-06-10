السعودية اليوم / سياحة نجران تعايد منسوبيها



نجران 07 شوال 1440 هـ الموافق10 يونيو 2019 م واس

نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة نجران، لقاء معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مدير عام الفرع، صالح بن محمد آل مريح، ومنسوبي السياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران.

وهنأ آل مريح الجميع بعيد الفطر المبارك، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات لها أثر إيجابي في تقوية أواصر الأخوة والمودة والمحبة بين الزملاء، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات.

// انتهى //

10:38ت م

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