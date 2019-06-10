السعودية اليوم / بلدية طريف تحتفل بعيد الفطر المبارك



طريف 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

أقامت بلدية محافظة طريف أمس, حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك, بحضور رئيس البلدية المهندس عودة بن خلف العنزي .

وقد هنأ رئيس بلدية طريف موظفي البلدية بهذه المناسبة, سائلاً المولى عز وجل أن يعيده بالخير واليمن والبركات .

‏// انتهى //

10:38ت م

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