

عرعر 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

باشرت الفرق الإسعافية لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية 98 حالة إسعافية في العديد من مواقع الاحتفالات العيد بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية محمد بن نايف العنزي أن الحالات التي باشرتها كانت متنوعة بين الحالات المرضية والإصابات، حيث قدمت الخدمات الطبية الإسعافية لهم، مبينًا أنه تم تخصيص 13 فرقة إسعافية للتمركز حول مصليات العيد، إضافة إلى مشاركة 6 فرق إسعافية و 25 متطوعًا ومتطوعة لتقديم الخدمات الإسعافية، موزعة على مواقع احتفالات العيد المختلفة.

// انتهى //

10:34ت م

0039





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 98 حالة إسعافية تباشرها فرق الهلال الأحمر بالحدود الشمالية خلال أيام عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.