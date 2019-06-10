السعودية اليوم / مستشفى حفر الباطن المركزي يبدأ بتطوير قسم الأورام



حفر الباطن 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

بدأ مستشفى حفر الباطن المركزي في تطوير قسم الأورام بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وذلك من خلال الزيارات المجدولة بالعيادات في تقديم الخدمات لمستفيدي مرضى الأورام بحفر الباطن.

وقد أطلق الطاقم الطبي خدمة علاج الأورام عن طريق الحقن الوريدي للأدوية الكيميائية، حيث أن العلاج عن طريق الفم قد بدأ منذ أكثر من 6 شهور، ويعمل البرنامج على تقديم الخدمة للمستفيدين أسبوعياً.

وتعتبر هذه الخدمة نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين، التي تسهم في الحد من تكبد المستفيدين عناء السفر كون الخدمة المقدمة لهم قد تم توفيرها بمستشفى حفرالباطن المركزي، ويعمل البرنامج الآن على علاج الأورام الصلبة وسيتم تطويره بإذن الله ليشمل جميع أنواع الأورام.

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10:33ت م

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