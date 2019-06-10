السعودية اليوم / مقتل 9 أشخاص من جراء انفجار بمنجم فحم شمال شرق الصين



بكين 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

سقط تسعة أشخاص جراء انفجار منجم فحم شمال شرق الصين الليلة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن عشرة آخرين أصيبوا إثر انفجار صخري وقع في وقت متأخر من يوم أمس في منجم للفحم في لونغجيابو بمقاطعة جيلين شمال شرق الصين.

وتسبب الانفجار في هزة أرضية بقوة 3ر2 درجة على مقياس ريختر، وفقًا لما ذكرت السلطات المحلية. ويتلقى العمال المصابون العلاج في مستشفى قريب إذ أن إصاباتهم غير خطيرة. وتم تفعيل الاستجابة الطارئة، فيما تم إرسال فرق عمل للمساعدة في أعمال الإنقاذ. ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.

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10:15ت م

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