السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحائل تنظم حفل معايدة لمنسوبيها



حائل 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

نظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل أمس، حفل معايدة لمنسوبي الفرع بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة خالد بن عبدالله العسيري .

وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة العيد السعيد.

ورفع العسيري التهنئة للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله أن يتقبل من الجميع صالح القول والعمل.

// انتهى //

10:12ت م

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