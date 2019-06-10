السعودية اليوم / غرفة الجوف تقيم حفل معايدة لمنسوبيها والمنتسبين



سكاكا 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

أقامت الغرفة التجارية الصناعية بالجوف أمس، احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس ماجد بن معدي الرويلي ومنسوبيها والمنتسبين.

وتبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الله تعالى أن يعيدها عليهم أعواماً عديدة والوطن في أمن ورخاء .

// انتهى //

10:10ت م

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