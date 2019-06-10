

مكة المكرمة 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

نظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة اليوم، لقاء معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مدير عام الفرع فؤاد بن سعود العمري، وذلك بمقر الفرع بمكة المكرمة.

وتضمن الحفل كلمة لمدير عام الفرع بدأها بالتهنئة للقيادة الرشيدة - حفظها الله - بهذه المناسبة المباركة، كما رفع أسمى التبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وإلى معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

وأشاد العمري بجهود العاملين في إجازة عيد الفطر المبارك وما قدموه خلال عملهم وفق الخطة المعتمدة، سائلا الله أن يتقبل من الجميع صالح القول والعمل.

// انتهى //

09:35ت م

0022





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة تعايد منسوبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.