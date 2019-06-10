السعودية اليوم / غرفة القصيم تقيم حفل معايدة



بريدة 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

أقامت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم أمس ، حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك 1440هـ بحضور عدد من رجال المال والأعمال من منسوبي الغرفة, وممثلي وزارة الخارجية بالمنطقة, ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

وأكد رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز الحميد أن حفل المعايدة يأتي في إطار حرص الغرفة على تعزيز روابط التواصل مع منتسبيها من رجال المال والأعمال بالمنطقة مما يساعد على زيادة التلاحم وتوطيد العلاقات بين رجال المال والأعمال بالمنطقة ، داعياً الله أن يتقبل الصيام والقيام وأن يعيده علينا باليمن والمسرات .

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09:30ت م

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