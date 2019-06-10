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شكرا لقرائتكم الذهب يهبط من ذروة 14 شهرًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الذهب يهبط من ذروة 14 شهرًا
متابعات الخليج 365 - متابعة
تراجعت أسعار الذهب من ذروة 14 شهرًا اليوم، بعد أن تسبب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك على تفادي حرب تجارية في تقلص الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا.
وبحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1328.08 دولار للأوقية (الأونصة). وفي الجلسة السابقة، بلغ المعدن أعلى مستوياته منذ 19 أبريل 2018 عند 1348.08 دولار للأوقية. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة واحدًا بالمئة إلى 1332.20 دولار للأوقية.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3% إلى 14.79 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 806.28 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0.3% إلى 1353.55 دولار للأوقية.
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