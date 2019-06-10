شروط ورسوم تجديد الإقامة السعودية وأسعار تأشيرة الخروج والعودة

شروط ورسوم تجديد الإقامة السعودية، كشفت الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن رسوم تجديد الإقامة للوافدين حيث جاءت حسابات التكلفة لهذا العام 2019 بعد تطبيق الرسوم وفقاً للمقابل المالي لكل عامل وافد، وننشر لكم رسوم تجديد الإقامة للوافدين 2019 في المملكة العربية السعودية وكذلك أسعار التأشيرات والمدة، حيثترتفع الرسوم على العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعودية لتصل إلى 600 ريال شهرياً، والحال ذاته مع العمالة المساوية للعمالة السعودية إلى 500 ريال شهرياً، فيما ستزيد 100 ريال على المرافقين والمرافقات في يوليو من 2019 لتصل إلى 300 ريال شهرياً، وعند بداية 2020 ستدفع العمالة الفائضة على أعداد السعوديين 800 ريال شهرياً، و700 ريال شهرياً ستدفعها العمالة المساوية للعمالة السعودية، فيما ستصل الرسوم على المرافقين والمرافقات في منتصف 2020 إلى 400 ريال شهرياً.

شروط تجديد الإقامة السعودية

صرحت مديرية الجوازات العامة أنها قامت بتجديد شروط الإقامة للوافدين في المملكة العربية السعودية تتضمن 4 شروط وهي كالاتي :

التأمين الصحي

ضمان دفع الرسوم المطلوبة منه

ضمان دفع مخالفات المرور

الالتزام بالشروط المطالب بها والأوراق المطلوبة للتجديد.

رسوم تجديد الإقامة السعودية

إصدار وتجديد الإقامة للعمالة في الشركات والمؤسسات تبلغ رسومها نحو 650 ريال سعودي.

إصدار وتجديد الإقامة للمرافقين الخاصة بالمقيم بعد بلوغه السن القانوني المحدد 18 عام والرسوم تبلغ نحو 500 ريال سعودي.

إصدار وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية سواء كان مزارع أو راعي للأفراد فأن الرسوم تبلغ نحو 350 ريال سعودي.

إصدار رخصة الإقامة للعمالة المنزلية للمزارع أو الراعي تقدر بنحو 600 ريال سعودي للأفراد حيث تشمل :

رسوم تمديد تأشيرة الزيارة إلى المملكة العربية السعودية فأنها تقدر بنحو 100 ريال سعودي.

رسوم تأشيرة الخروج نهائيا من المملكة العربية السعودية فأنها تكون مجانا.

رسوم إضافة تابع من مواليد المملكة إلى المقيمين فأنه يتم تقديره بشكل مجاني.

رسوم إصدار وتجديد جواز السفر السعودي لمدة خمس سنوات فأنها تقدر بنحو 300 ريال سعودي.

رسوم إصدار وتجديد جواز السفر السعودي لمدة تصل إلى عشر سنوات فأنها تقدر بنحو 600 ريال سعودي.

رسوم إصدار تأشيرة خروج وعودة للمرافقين المفردة للسفر لمدة شهرين فأنها تقدر بنحو 200 ريال سعودي، وعند زيادة مدة الزيارة فأنه يتم إضافة 100 ريال سعودي كما تكون الزيارة في حدود مدة الإقامة.

رسوم إصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة للإفراد المرافقين تقدر بنحو 500 ريال سعودي.

رسوم إصدار و تجديد الإقامة للطلبة الذين يحملون التأشيرة الدراسية فأنه يتم منحها مجانا للطلبة.

أسعار تأشيرة الخروج والعودة

تأشيرة خروج وعودة لسفريات متعددة 500 ريال لمدة ثلاثة أشهر و200 ريال عن كل شهر إضافي.

أما عن تأشيرة الخروج النهائي فليس لها أي مصاريف.

200 ريال لخروج مدة شهرين 100 ريال عن كل شهر إضافي.

تجديد وإصدار تأشيرة مرافق فوق ال18 عام 500 ريال.

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