ترقب”الأن” رابط حساب المواطن/صرف الدفعة ال19 اليوم خلال الساعات القادمة وإستمرار التسجيل...

حساب مواطن هو برنامج حكومي بالمملكة العربية السعودية، ويستهدف تخفيف الأعباء المعيشية، علي المواطن السعودي وتقديم الدعم المالي للآسرة، صاحبة الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة السعودية، وأصدرت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية، هذا البرنامج من أجل تعويض الآسر التي تلحقها مخاطر، بسبب الإصلاحات الإقتصادية، وتوفير حياة أفضل للمواطن السعودي، وقد بدأ التسجيل في برنامج حساب المواطن من بداية مايو للدفعة ال19 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، ويبدأ غداً صرف الدفعة ال19 للمستحقين، على أن يستمر التسجيل للدفعة الجديدة.

يتم صرف الدفعة ال19 من برنامج حساب المواطن اليوم الإثنين الموافق 10/6/2019، علي أنه بدأ التسجيل للحصول علي الدفعة ال20 من الدعم خلال هذا الشهر، من خلال الدخول علي رابط برنامج حساب المواطن، الذي نوفره من خلال المقالة في السطور التالية، والتسجيل طبقاً للشروط الواجب توافرها في المستحقين، حيث يقوم حساب المواطن بصرف دفعاته في اليوم العاشر ون كل شهر، وأنه سيتم صرف الدفعة ال19 ويكون الصرف يوم الإثنين 10/6/2019، حيث يوافق يوم العاشر المقرر فيه الصرف شهرياً، ونحن معكم بكل جديد ومميز حتي موعد الصرف.

ومن المعروف أن موعد صرف دفعات حساب المواطن تكون يوم العاشر من كل شهر، وإذا وافق عطلة رسمية يتم تقديم موعد الصرف يوم قبله أو تأخيره يوم بعد الأجازة.

للتحقق من الأهلية الدخول علي الرابط التالي من هنا

بيان برنامج حساب المواطن

وقد دعا نظام حساب المواطن المستفيدين، أن يقوموا بتسجيل بيانات الدخل صحيحة وشاملة جميع مصادر الدخل، شاملاً التابعين في حال تعددت مصادر الدخل،وفي حال قيام المستفيد بتصحيح بياناته عن الدخل أو وجود أي طارئ جديد علي الدخل، الدخول علي الرابط التالي لتصحيح البيانات من هنا

يدخل تحت مظلة برنامج حساب المواطن، الآسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص، ويشمل ايضاً المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملي بطاقات التنقل، وهذه الفئات المستفيدة من البرنامج، تتقدم إلي البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن عن طريق الرابط التالي، لتسجيل الطلبات لبحثها عما إذا كان المتقدم من المستحقين أم لا.

بلغ إجمالي مبالغ دفعات برنامج حساب المواطن حتي الدفعة السادسة عشر أكثر من 37.3 مليار ريال، وبلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي ل16 دفعة أكثر من 308 مليون ريال، وقد بلغ عدد المستفيدين الذين ينطبق عليهم شروط الأهلية والإستحقاق أكثر من 12,5 مليون مستفيد وتابع، وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 2,5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة ال16، حيث يستهدف البرنامج 1,4 مليون مستفيد تنطبق عليهم شروط الأهلية والإستحقاق في دفعة شهر مارس. Advertisements

مستوي الدخل الذي يستحق الإستفادة من البرنامج

1- أصحاب الدخل من صفر حتي 8699 ريال سعودي

2- أصحاب الدخل من 8700 حتي 11999 ريال سعودي

3- أصحاب الدخل من 12000 حتي 15299 ريال سعودي

4- أصحاب الدخل من 13500 حتي 20159 ريال سعودي

المراحل التي يمر بها البرنامج

يتم الدخول في برنامج حساب المواطن، عن طريق البوابة الإلكترونية ويمر بثلاث مراحل للتسجيل، وهي(التسجيل بالبرنامج-مرحلة التأهيل -مرحلة الإستحقاق)وهذه المراحل تتم في كل دفعة من الدفعات، التي يتم الإعلان عنها، وننوه أنه قد تم الإعلان عن الدفعة السادسة عشر، وهي دفعة شهر مارس وبدء التسجيل للطلبات لبحثها، ونحن معكم بكل جديد.

ونحن من خلال متابعتنا لكل جديد نقدمه لكم، حرصاً منا على تقديم المعلومة الدقيقة والصحيحة ليستفيد متابعينا، ونتمني لكم جميعا التوفيق.

وقد أكد حساب المواطن أن الصرف سيتم اليوم الإثنين 10/6/2019، حسب المواعيد المقررة بالنظام، وماهي إلا ساعات ويتم الصرف للمستحقين.