، "جوجل" تطوّر ميزة تُنقذ حياة سائقي السيارات .. تعرَّف عليها ،

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طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثاً جديداً لتطبيق "خرائط جوجل" (جوجل مابس) يمكنه أن يُنقذ حياة سائقي السيارات.
وأشار موقع "ديجيتال تريندز" التقني المتخصّص، إلى أن تحديث "جوجل مابس" الجديد سيطرح ميزةً جديدةً تشير إلى الحد الأقصى من السرعات المحدّدة للطرق، التي يسير فيها قائد السيارة.
كما أن التحديث الجديد ينبّه قائدي السيارات كذلك إذا ما كان هناك "رادار" لرصد السرعات على الطرق التي يسير بها من عدمه، ويمكن أن يضيف المستخدم أيّ كاميرا جديدة لرصد السرعات يتم رصدها على الطريق.
ويضيف "جوجل مابس" أيضاً إمكانية الإبلاغ عن وقوع حادث على الطريق أو التبليغ عن ازدحام مروري في منطقة معينة؛ لتعميمه لباقي المستخدمين.
وسيدعم هذا التحديث العمل على "خرائط جوجل" المدمجة داخل السيارات الحديثة وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، حيث يمكن للسائق متابعة الحد الأقصى للسرعات وهو سائق من دون تشتيت انتباهه خلال قيادة السيارة.
ولن يحتاج الأمر من المستخدم، سوى تفعيل تقنية عدّاد السرعة، على "خرائط جوجل" من إعدادات التنقل.
"جوجل" تطوّر ميزة تُنقذ حياة سائقي السيارات .. تعرَّف عليهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-10
طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثاً جديداً لتطبيق "خرائط جوجل" (جوجل مابس) يمكنه أن يُنقذ حياة سائقي السيارات.
وأشار موقع "ديجيتال تريندز" التقني المتخصّص، إلى أن تحديث "جوجل مابس" الجديد سيطرح ميزةً جديدةً تشير إلى الحد الأقصى من السرعات المحدّدة للطرق، التي يسير فيها قائد السيارة.
كما أن التحديث الجديد ينبّه قائدي السيارات كذلك إذا ما كان هناك "رادار" لرصد السرعات على الطرق التي يسير بها من عدمه، ويمكن أن يضيف المستخدم أيّ كاميرا جديدة لرصد السرعات يتم رصدها على الطريق.
ويضيف "جوجل مابس" أيضاً إمكانية الإبلاغ عن وقوع حادث على الطريق أو التبليغ عن ازدحام مروري في منطقة معينة؛ لتعميمه لباقي المستخدمين.
وسيدعم هذا التحديث العمل على "خرائط جوجل" المدمجة داخل السيارات الحديثة وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، حيث يمكن للسائق متابعة الحد الأقصى للسرعات وهو سائق من دون تشتيت انتباهه خلال قيادة السيارة.
ولن يحتاج الأمر من المستخدم، سوى تفعيل تقنية عدّاد السرعة، على "خرائط جوجل" من إعدادات التنقل.
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
09:52 AM
سيمكّنهم من الإبلاغ عن وقوع حادث على الطريق أو ازدحام
طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثاً جديداً لتطبيق "خرائط جوجل" (جوجل مابس) يمكنه أن يُنقذ حياة سائقي السيارات.
وأشار موقع "ديجيتال تريندز" التقني المتخصّص، إلى أن تحديث "جوجل مابس" الجديد سيطرح ميزةً جديدةً تشير إلى الحد الأقصى من السرعات المحدّدة للطرق، التي يسير فيها قائد السيارة.
كما أن التحديث الجديد ينبّه قائدي السيارات كذلك إذا ما كان هناك "رادار" لرصد السرعات على الطرق التي يسير بها من عدمه، ويمكن أن يضيف المستخدم أيّ كاميرا جديدة لرصد السرعات يتم رصدها على الطريق.
ويضيف "جوجل مابس" أيضاً إمكانية الإبلاغ عن وقوع حادث على الطريق أو التبليغ عن ازدحام مروري في منطقة معينة؛ لتعميمه لباقي المستخدمين.
وسيدعم هذا التحديث العمل على "خرائط جوجل" المدمجة داخل السيارات الحديثة وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، حيث يمكن للسائق متابعة الحد الأقصى للسرعات وهو سائق من دون تشتيت انتباهه خلال قيادة السيارة.
ولن يحتاج الأمر من المستخدم، سوى تفعيل تقنية عدّاد السرعة، على "خرائط جوجل" من إعدادات التنقل.
، "جوجل" تطوّر ميزة تُنقذ حياة سائقي السيارات .. تعرَّف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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