، فيديو مروّع .. لحظة فِرار سكان من حريق في مبنى بلندن ،

- 1/2
- 2/2
كشفت مقاطع فيديو مروّعة لحظات فِرار السكان من حريق هائل شبّ في مبنى من ستة طوابق بضاحية باركينج - شرقي مدينة لندن.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد أسفر الحادث عن احتراق 20 شقة سكنية بشكلٍ كامل، حيث أصبح سكانها بلا مأوى خلال ساعة واحدة فقط.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن متحدث باسم خدمة الإسعاف في لندن، يوم الأحد، أنه لم ترد تقارير عن وقوع مصابين من جرّاء الحريق.
وذكرت إدارة الإطفاء في لندن، أن نحو 100 رجل إطفاء تعاملوا مع الحريق الذي شبّ في ستة طوابق بإحدى البنايات السكنية.
وقبل نحو عامين، شبّ حريقٌ في برج جرينفل الشاهق المخصّص للسكن الاجتماعي بغرب العاصمة في منتصف الليل؛ ما أسفر عن مقتل 71 شخصاً في أدمى حريقٍ منزلي منذ الحرب العالمية الثانية.
فيديو مروّع .. لحظة فِرار سكان من حريق في مبنى بلندنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-10
كشفت مقاطع فيديو مروّعة لحظات فِرار السكان من حريق هائل شبّ في مبنى من ستة طوابق بضاحية باركينج - شرقي مدينة لندن.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد أسفر الحادث عن احتراق 20 شقة سكنية بشكلٍ كامل، حيث أصبح سكانها بلا مأوى خلال ساعة واحدة فقط.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن متحدث باسم خدمة الإسعاف في لندن، يوم الأحد، أنه لم ترد تقارير عن وقوع مصابين من جرّاء الحريق.
وذكرت إدارة الإطفاء في لندن، أن نحو 100 رجل إطفاء تعاملوا مع الحريق الذي شبّ في ستة طوابق بإحدى البنايات السكنية.
وقبل نحو عامين، شبّ حريقٌ في برج جرينفل الشاهق المخصّص للسكن الاجتماعي بغرب العاصمة في منتصف الليل؛ ما أسفر عن مقتل 71 شخصاً في أدمى حريقٍ منزلي منذ الحرب العالمية الثانية.
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
09:49 AM
دمّر 20 شقة في لحظات وترك القاطنين بلا مأوى .. 6 طوابق
كشفت مقاطع فيديو مروّعة لحظات فِرار السكان من حريق هائل شبّ في مبنى من ستة طوابق بضاحية باركينج - شرقي مدينة لندن.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد أسفر الحادث عن احتراق 20 شقة سكنية بشكلٍ كامل، حيث أصبح سكانها بلا مأوى خلال ساعة واحدة فقط.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن متحدث باسم خدمة الإسعاف في لندن، يوم الأحد، أنه لم ترد تقارير عن وقوع مصابين من جرّاء الحريق.
وذكرت إدارة الإطفاء في لندن، أن نحو 100 رجل إطفاء تعاملوا مع الحريق الذي شبّ في ستة طوابق بإحدى البنايات السكنية.
وقبل نحو عامين، شبّ حريقٌ في برج جرينفل الشاهق المخصّص للسكن الاجتماعي بغرب العاصمة في منتصف الليل؛ ما أسفر عن مقتل 71 شخصاً في أدمى حريقٍ منزلي منذ الحرب العالمية الثانية.
، فيديو مروّع .. لحظة فِرار سكان من حريق في مبنى بلندن ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مروّع .. لحظة فِرار سكان من حريق في مبنى بلندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.