، "السهيمي" مديراً عاماً لفرع وزارة الإسكان بجازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام فروع المناطق بوزارة الإسكان المهندس ماجد بن محمد الزهراني؛ قراراً يقضي بتكليف المهندس حسن بن سالم السهيمي؛ مديراً عاماً لفرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان.

ويُعَد "السهيمي" من الكفاءات الإدارية والفنية المتميزة والناجحة في مجال العمل، وتدرّج في مناصب عدة في حياته العملية.

من ناحيته، أعرب "السهيمي"؛ عن عظيم شكره وامتنانه على هذه الثقة؛ داعياً الله أن يكون هذا التكليف دافعاً له لبذل مزيدٍ من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن.