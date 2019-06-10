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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام فروع المناطق بوزارة الإسكان المهندس ماجد بن محمد الزهراني؛ قراراً يقضي بتكليف المهندس حسن بن سالم السهيمي؛ مديراً عاماً لفرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان.
ويُعَد "السهيمي" من الكفاءات الإدارية والفنية المتميزة والناجحة في مجال العمل، وتدرّج في مناصب عدة في حياته العملية.
من ناحيته، أعرب "السهيمي"؛ عن عظيم شكره وامتنانه على هذه الثقة؛ داعياً الله أن يكون هذا التكليف دافعاً له لبذل مزيدٍ من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن.
"السهيمي" مديراً عاماً لفرع وزارة الإسكان بجازانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-10
أصدر مدير عام فروع المناطق بوزارة الإسكان المهندس ماجد بن محمد الزهراني؛ قراراً يقضي بتكليف المهندس حسن بن سالم السهيمي؛ مديراً عاماً لفرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان.
ويُعَد "السهيمي" من الكفاءات الإدارية والفنية المتميزة والناجحة في مجال العمل، وتدرّج في مناصب عدة في حياته العملية.
من ناحيته، أعرب "السهيمي"؛ عن عظيم شكره وامتنانه على هذه الثقة؛ داعياً الله أن يكون هذا التكليف دافعاً له لبذل مزيدٍ من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن.
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
09:42 AM
أصدر مدير عام فروع المناطق بوزارة الإسكان المهندس ماجد بن محمد الزهراني؛ قراراً يقضي بتكليف المهندس حسن بن سالم السهيمي؛ مديراً عاماً لفرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان.
ويُعَد "السهيمي" من الكفاءات الإدارية والفنية المتميزة والناجحة في مجال العمل، وتدرّج في مناصب عدة في حياته العملية.
من ناحيته، أعرب "السهيمي"؛ عن عظيم شكره وامتنانه على هذه الثقة؛ داعياً الله أن يكون هذا التكليف دافعاً له لبذل مزيدٍ من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن.
، "السهيمي" مديراً عاماً لفرع وزارة الإسكان بجازان ،
المصدر : الخليج 365
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