، موجة حر تضرب المنطقة الشرقية.. والأرصاد تنبه ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت الساعة التاسعة صباحًا وتتواصل حتى السابعة مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المنطقة الشرقية، من موجة حر؛ مُبَيّنة أنها بدأت الساعة التاسعة صباحًا، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل: (الأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والنعيرية، وبقيق، وحفر الباطن، ورأس تنورة، والعليا).