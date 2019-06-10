، طبيبتان سعوديتان تنقذان مريضًا من جلطة قلبية في "بريدة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بفضل من الله، أسهمت إجراءات طبية قامت بها طبيبتان سعوديتان بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، في تجاوز مريض أعراض جلطة قلبية، بعد أن وصل وهو في حالة صحية طارئة.

حيث باشرتا الحالة الصحية للمريض، وأجْرَتا الفحوصات الطبية، التي أظهرت وجود ارتفاع بضغط الدم، مع أعراض جلطة، وقد تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وتجاوز الأزمة الصحية، وتحويله عبر النقل الإسعافي لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة بعد استقرار حالته الصحية.