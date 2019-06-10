جوازات الرياض تنهي إجراءات 8761 عملية خلال إجازة العيد

2019-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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بلغت إحصائية إدارة جوازات منطقة الرياض خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440 هـ من الفترة 25/9/1440هـ وحتى 5/10/1440هـ (8761) عملية للحالات الطارئة ، واشتملت العمليات المنفذة على العديد من الخدمات وتنوعت ما بين خدمات التأشيرات بكافة أنواعها، إصدار وتجديد هوية مقيم، تغيير المهنة، نقل كفالة، وجواز السفر السعودي.

وأوضح مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس أنه بناءً على توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، الذي يتابع العمل بشكل مستمر، وجه سعادته بإنهاء المراجعين دون تأخير وبشكل عاجل لتلك الحالات التي يتعذر إنجازها من الخدمات الإلكترونية.