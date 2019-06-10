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2019-06-10 عيد جازان غير مع بلقيس .. أداء مميز وتفاعل واضح من الجمهور متابعات الخليج 365 - جازان أحيت المطربة بلقيس حفلها الغنائي ضمن فعاليات “عيد جازان” برعاية الهيئة العامة للثقافة، وذلك على المسرح الحضاري بمركز الأمير سلطان. وقدمت بلقيس باقة من أغانيتها وسط تفاعل واضح من الجمهور، فيما أشاد الحضور بما قدمته الفنانة من أداء غنائي مميز. Advertisements جدير بالذكر أنه تم تخصيص أماكن لحضور العائلات والشباب بالمسرح الحضاري، وقد تراوحت أسعار التذاكر بين 250 ريالًا إلى 1500 ريال، وبدأت الحفلة الغنائية عند الساعة الثامنة من مساء أمس الأحد.









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