2019-06-10

جازان الرابعة على مستوى المملكة بعدد السجناء المفرج عنهم في رمضان

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - جازان

قدم رئيس مجلس إدارة لجنة تراحم بجازان الأستاذ علي زعلة خالص التهاني والتبريكات للعقيد فيصل الشعبي المشرف العام على حملة تفريج كربة، وكافة أعضاء وعضوات اللجنة ومنسوبي ومنسوبات الإدارة التنفيذية والإعلاميين والإعلاميات ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي المتعاونين مع اللجنة بمناسبة تحقيق منطقة جازان المركز الرابع على مستوى المملكة في عدد سجناء الديون المفرج عنهم خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٠هـ.

وأشاد زعلة بهذا الإنجاز الكبير مقارنة بحجم الإمكانات والموارد المالية للمناطق الكبيرة ووجه شكره لكل الجهود المقدمة بهذا الخصوص.

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وبين زعلة أن لجنة تراحم وقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جامعة جازان وإدارتي التعليم بمنطقة جازان ومحافظة صبيا والمديرية العامة للشؤون الصحية وفرع وزارة الشؤون الإسلامية.

وأضاف أن هناك برامج وأنشطة تنفذ على مدار العام داخل السجون منها التوعية الدينية والتثقيف الصحي والتأهيل النفسي ودورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي والميكانيكا والكهرباء للنزلاء والخياطة والتطريز والمشغولات اليدوية وفنون الماكياج للنزيلات.

كما أن هناك عدداً من النزلاء يواصلون دراستهم الجامعية عن طريق التعليم عن بعد إلى جانب موائد الإفطار الجماعي والمعايدة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والأيام المفتوحة والمراكز الصيفية وغيرها.