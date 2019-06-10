وظائف للنساء بمسمى مساعدة صيدلي في الرياض

2019-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة النهدي الطبية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة نسائية شاغرة، للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (مساعدة صيدلي)، واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مساعدة صيدلي (الرياض).

Advertisements

الوصف الوظيفي:

1- استلام الطلبيات اليومية وجردها وتسجيل الملاحظات حسب الكميات الفعلية.

2- التحقق بانتظام من تواريخ انتهاء كافة الأصناف من أجل ضمان الامتثال للمتطلبات الصحية والصناعية المحددة قانونياً.

3- استخراج وتجهيز المرتجعات (منتهية الصلاحية أو التالفة) لإرجاعها المستودعات وفقا للمعايير والمتطلبات التشغيلية.

4- الحفاظ على المنتجات على الرفوف وفقاً للمعايير المطلوبة من خلال ترتيبها وإعادة ملء الرفوف من المخزن لدعم جاهزية المعرض التشغيلية.

5- ضمان وجود ودقة سعر جميع المنتجات المعروضة وعمل التحديثات اللازمة عند حدوث أي تغيير في السعر من أجل ضمان الامتثال التشغيلي والقانوني.

6- دعم الأنشطة الترويجية من خلال عرض المنتجات والمواد الترويجية والالتزام بدليل العروض الترويجية لكل نشاط ترويجي.

7- مساعدة العملاء مع المنتجات الغير دوائية من أجل تعزيز تجربة العملاء في المعرض.

8- لا تقتصر واجبات الموظف فقط على المسؤوليات المذكورة أعلاه؛ قد يوكل إليه مهام أخرى حسب الاحتياجات التشغيلية.

الشروط العامة:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن يكون العمر ما بين 19 إلى 35 سنة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/09/09م.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا