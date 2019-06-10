بدء القبول بكلية الأمير سلطان الصناعية الخميس القادم

جدة - عمرو شويل الخرج- الخليج 365:

حددت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج العاشر من شوال الجاري موعداً لاستقبال طلبات المتقدمين للقبول بكلية الأمير سلطان الصناعية بمدينة السيح للعام الدراسي 1440‏ – 1441هـ في أقسام التقنية الميكانيكية تخصص “صيانة ميكانيكية – تخصص إنتاج”، وقسم التقنية الكهربائية تخصص “آلات ومعدات كهربائية”، وقسم التقنية الإلكترونية تخصص “إلكترونيات صناعية وتحكم”، وقسم التقنية الكيميائية تخصص” كيمياء صناعية”، وذلك عبر موقع المؤسسة الإلكتروني www.mic.gov.sa ويستمر التسجيل حتى الأربعاء 16 / 10 / 1440 هـ .

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واشترطت الكلية في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ولايزيد عمره عن 20 عاماً، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية أو شهادة الثانوية الصناعية بمعدل تراكمي لايقل عن 95 % أو ما يعادلها.

وأن يكون خريج العام الحالي 1439 – 1440، ومجتازاً لاختبار القدرات والاختبار التحصيلي وكفاية اللغة الإنجليزية، ويستثنى خريجي الثانوية الصناعية من الاختبار التحصيلي فقط، وأن لا تقل درجة كفايات اللغة الإنجليزية عن 40، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي يخل بالشرف والأمانة، وأن يجتاز الفحص الطبي والمخبري والمقابلة الشخصية.

ودعت كلية الأمير سلطان الصناعية الطلاب المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة، وتعبئة استمارة القبول وتحري الدقة في إدخال البيانات عبر الموقع الالكتروني، فيما سيتم استكمال الإجراءات المطلوبة للمقبولين في مقر الكلية بمدينة السيح.