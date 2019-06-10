شكرا لقرائتكم خبر عن الثقفي.. «وداعاً أيها النبلاء» تلويحة الرحيل الأبدي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح شبرق (جدة)

«وداعاً أيها النبلاء»، جملة ختم بها عبدالله بن أحمد الثقفي تغريدته في «تويتر» مودعاً زملاءه في تعليم جدة عندما أوكل إليه وزير التعليم إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، ولم يعلم الجميع أنه سيكون الوداع الأبدي لمديرهم.

50 ألف معلم ومعلمة ومثلهم من الإداريين ومئات الآلاف من الطلاب في محافظة جدة خصوصا ومنطقة مكة المكرمة عموماً، فجعوا برحيل الثقفي أمس (الأحد)، ما أحال أفراحهم بالعيد إلى أتراح، وحول ابتسامتهم إلى بحر دموع.

مدير تعليم منطقة مكة المكرمة وجدة، الذي أحبه الجميع معلمين وإداريين وطلابا، ودع الدنيا بعد معاناة مع المرض أدخل على إثرها المستشفى، ولم يلبث طويلاً حتى خطفته يد المنون قبل أن يلقي كلمة الوداع الأخيرة.

ويقول زملاؤه إن محبة الناس له جاءت من كونه نذر نفسه للعمل بكل حب وعطاء وبذل دون أن يلتفت لنفسه أو يجري فحوصات للتأكد من صحته، فكان همه الأول رفعة تعليم جدة والمنطقة بتجويد العمل بروح الفريق الواحد، فعندما غادر لإدارة تعليم المنطقة قال في تغريدته: «لكل زملائي وزميلاتي فريق العمل في الإدارة وفي المكاتب والمدارس أقف شكراً وتقديراً لكم فكنتم عوناً لي بعد الله في خدمة العلم والتعليم بجدة.. وداعاً أيها النبلاء»، وأتبعها بأخرى تخص منصبه الجديد: «الزملاء والزميلات فريق العمل في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بحول الله وقوته وجهودكم المشهودة نقدم عملاً يليق بشرف المكان والزمان والإنسان»، ما يؤكد بجلاء أنه يهتم بروح الفريق الواحد دون أن ينصب نفسه صاحب إنجاز.

وأكد عدد من زملائه أن الكبر لم يجد إلى نفس الثقفي سبيلاً، فقد عرفوه صافي السريرة، نقي الدواخل، فيما تجاوز التحديات وواجه الإعلام بحنكته وابتسامته وإنجازاته التي وضعت تعليم جدة كأحد أبرز وأهم محطات التعليم في المملكة، ومحضناً لتنفيذ أول مشاريع الوزارة لتوفر البيئة المناسبة من جميع الكوادر الإدارية والتعليمية.

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وكان الثقفي رفيقاً دائما لمنصات التتويج، فلم يغب عن أي تميز وإبداع، حاملاً من الصفات أعذبها، متخلقاً بخلق القرآن، ومدافعاً عن تعليم جدة بقلبه المتعب دون أن يفصح عن تعبه على مدى 13 عاماً قضاها مديراً لتعليم مدينة جدة قبل أن ينال الثقة بتعيينه مديراً عاماً لإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، ما وضعه محط تقدير الجميع وعلى رأسهم منسوبو إدارته من تربويين وتعليميين وإداريين. فيما وضع الثقفي «التعليم التنافسي» رؤية لعمله، وحدد رسالته، مشدداً على أنه «من بوابة التعليم نصل إلى العالم الأول»، داعماً الموهوبين والموهوبات، مع تطوير البيئة التعليمية ودعم المعلم الكفء والمنهج، كما جعل مدينة جدة «بلا مبان مدرسية مستأجرة».

الثقفي الحاصل على درجة الماجستير في الإشراف التربوي 1423هـ، أكمل 37 عاما في خدمة التعليم، إذ بدأ مسيرته معلماً في 1403، ثم مشرفاً تربوياً بدءاً من 1412، فمديراً لمركز الإشراف التربوي 1415، حتى تم تعيينه مساعدًا لمدير عام التربية والتعليم بمحافظة جدة في 1420، ومديراً عاماً للتربية والتعليم في مكة المكرمة في ١٤٢٧، ثم مديراً عاما للتربية والتعليم بمحافظة جدة في ١٤٢٩ حتى وفاته، مع تكليفه بإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة أخيراً.

العلاقة المثالية التي خلقها الثقفي مع منسوبي التعليم -بحسب من عاصره وعمل تحت إدارته- كانت نموذجية ومحل تقدير العاملين معه، كان يؤمن بأن شراكة النجاح تجيء من بيئة عملية مثالية وتكاملية. وكان ذا أفق واسع وثقافة عالية نجحت في استمالة رضا المجتمع التعليمي بشكل خاص، فضلاً عن جسور الوفاق والشفافية التي مدها مع رجال الفكر والثقافة والإعلام، إذ لم يكن يخشى النقد ولا يزعجه تقييم العمل، منطلقاً من قاعدة أن الانتقادات سبيل لمراجعة العمل وتطويره دعم الثقفي الأنشطة الفنية والاجتماعية والإعلامية، وطور منظومات التعليم مذللاً كل العقبات، منطلقاً من رسالته في الماجستير التي كانت بعنوان «دراسة معوقات الأداء في التعليم».

ولم تمر على عبدالله الثقفي أعوام عمله في تعليم جدة هذا العام مرور الكرام، بل حقق فيه عددا من الإنجازات؛ بحصوله على المرتبة الـ14، وحصوله على جائزة التميز الوزاري على مستوى المملكة، وكان آخرها حصوله على شخصية العام في مشروع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، فضلاً عن عدد كبير من إنجازات الإدارة العامة بمختلف فروعها وإداراتها ومكاتبها وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى المملكة، خصوصا في ما يتعلق بمؤشرات الأداء الإشرافي.

ونعت وزارة التعليم وتعليم ومنطقة مكة وتعليم جدة عبر تغريدات في «تويتر» عبدالله الثقفي، سائلين الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، فيما قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: «أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد عبدالله الثقفي مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة رحمه الله وجبر مصابهم وألهمهم الصبر والسلوان. فقدنا بفقده أحد رجالات التعليم المخلصين الذي قدم الكثير لوطنه في مسيرته العملية».