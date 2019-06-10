شكرا لقرائتكم خبر عن الفعاليات المسرحية تبدأ بـ «فيفالديانو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيصل مجرشي (جدة)

دشن موسم جدة أجندته الفنية بالعرض العالمي«فيفالديانو» الذي يقام للمرة الأولى على مستوى المملكة حتى 11 يونيو الجاري، ويقدم لجمهوره الجديد في مدينة جدة، وهي مسرحية درامية تحكي آلام وآمال العبقري الموسيقي أنتونيو فيفالدي من خلال لوحة مبدعة تجتمع فيها الموسيقى بالرسوم ثلاثية الأبعاد وأوركسترا فيفالديانو العالمية.

ويعد هذا العرض الفني مثالًا لعبقرية الفنان فيفالدي، إذ ينض الأداء فيه بالحياة مع رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد ورقصات عصرية وعروض ضوئية على مساحات واسعة، تروي قصة آمال وخسائر أنطونيو فيفالدي.

وتجسد عروض فيفالديانو العالمية تجربة عصرية مستوحاة من الفنون الباروكية التي تعود لفترة تاريخية قديمة في الثقافة الغربية، وقد نشأت عبر ابتكار أسلوب جديد في فهم الفنون البصرية. وتحوز هذه العروض شهرة في العديد من دول العالم، وحازت على الكثير من الجوائز المرموقة. وينتظر أن يعكس موسم جدة صورة الحياة المتوازنة في العاصمة التجارية للمملكة، ويعزز مساهمتها في القطاع السياحي الوطني، كما سيسلط الضوء على بحرها وفنها وأصالتها وتنوع ثقافاتها.