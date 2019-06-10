شكرا لقرائتكم خبر عن في أول ظهور.. مدير جامعة الطائف الجديد يعايد زملاءه والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)في أول مناسبة له بعد تكليفه بمنصب مدير جامعة الطائف، هنأ الدكتور سعد الزهراني زملاءه وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة بعيد الفطر المبارك، خلال حفل المعايدة الذي نظمته الجامعة أمس (الأحد) في قاعة التشريفات بمبنى الإدارة العليا.
وتخللت حفل المعايدة مباركة زملائه له بمهمته الجديدة بإدارة الجامعة بعد إعفاء مديرها السابق الدكتور حسام زمان من منصبه.
من جهة ثانية، دعت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة إيمان الزهراني، منسوبات الجامعة لحفل المعايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك في مبنى وكالة الجامعة لشؤون الطالبات.
وحرصت الجامعة خلال احتفالها بالعيد على تكريم الموظفين المحالين للتقاعد في بادرة جميلة.
فيما تفتح جامعة الطائف أبوابها هذه الأيام للطلاب والطالبات الملتحقين بالفصل الصيفي بعد إيقافه لعامين سابقين، واشترطت أن يكون القبول للمتخرجين فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول ظهور.. مدير جامعة الطائف الجديد يعايد زملاءه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.