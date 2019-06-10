شكرا لقرائتكم خبر عن في أول ظهور.. مدير جامعة الطائف الجديد يعايد زملاءه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

في أول مناسبة له بعد تكليفه بمنصب مدير جامعة الطائف، هنأ الدكتور سعد الزهراني زملاءه وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة بعيد الفطر المبارك، خلال حفل المعايدة الذي نظمته الجامعة أمس (الأحد) في قاعة التشريفات بمبنى الإدارة العليا.

وتخللت حفل المعايدة مباركة زملائه له بمهمته الجديدة بإدارة الجامعة بعد إعفاء مديرها السابق الدكتور حسام زمان من منصبه.

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من جهة ثانية، دعت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة إيمان الزهراني، منسوبات الجامعة لحفل المعايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك في مبنى وكالة الجامعة لشؤون الطالبات.

وحرصت الجامعة خلال احتفالها بالعيد على تكريم الموظفين المحالين للتقاعد في بادرة جميلة.

فيما تفتح جامعة الطائف أبوابها هذه الأيام للطلاب والطالبات الملتحقين بالفصل الصيفي بعد إيقافه لعامين سابقين، واشترطت أن يكون القبول للمتخرجين فقط.