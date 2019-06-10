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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهين متقدمين لمنطقتيْ جازان وعسير من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا في جازان، وتتواصل حتى الثامنة مساء، وتشمل: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدائر، والريث، والطوال، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وصامطة).
فيما تبدأ الحالة الساعة الواحدة ظهرًا في عسير، وتتواصل حتى الثامنة مساء، وتشمل: (أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيد، وظهران الجنوب، ومحايل).
تنبيهان متقدمان للأرصاد على "جازان وعسير": أمطار غزيرة وبردصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-10
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهين متقدمين لمنطقتيْ جازان وعسير من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا في جازان، وتتواصل حتى الثامنة مساء، وتشمل: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدائر، والريث، والطوال، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وصامطة).
فيما تبدأ الحالة الساعة الواحدة ظهرًا في عسير، وتتواصل حتى الثامنة مساء، وتشمل: (أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيد، وظهران الجنوب، ومحايل).
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
08:54 AM
قالت: تُصحَب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهين متقدمين لمنطقتيْ جازان وعسير من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا في جازان، وتتواصل حتى الثامنة مساء، وتشمل: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدائر، والريث، والطوال، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وصامطة).
فيما تبدأ الحالة الساعة الواحدة ظهرًا في عسير، وتتواصل حتى الثامنة مساء، وتشمل: (أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيد، وظهران الجنوب، ومحايل).
، تنبيهان متقدمان للأرصاد على "جازان وعسير": أمطار غزيرة وبرد ،
المصدر : الخليج 365
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