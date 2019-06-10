، كراني: الحرارة تتخطى الـ53 درجة تحت الشمس شرق المملكة ،

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أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن درجة الحرارة العظمى تتخطى الـ53 درجة تحت الشمس في شرق المملكة وفي الظل تصل إلى 50 درجة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": السماء ممطرة من مكة المكرمة، وجنوبًا حتى جازان.. وفرصة أمطار على أجزاء من الوسطى ووسط الشمال وشرقه.
وأضاف: تكون الحرارة أعلى عظمى ما بين 47- 50 في الظل على الشرق، تتخطى 53 تحت الشمس.. يليه الوسط والغرب.
كما أن هناك نشاطًا ملموسًا خاصة على سواحل الغرب؛ مطالبًا باجتناب أشعة الشمس.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، وتكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: (المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية)، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر؛ في حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق وأجزاء من غرب المملكة.
كراني: الحرارة تتخطى الـ53 درجة تحت الشمس شرق المملكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-10
أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن درجة الحرارة العظمى تتخطى الـ53 درجة تحت الشمس في شرق المملكة وفي الظل تصل إلى 50 درجة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": السماء ممطرة من مكة المكرمة، وجنوبًا حتى جازان.. وفرصة أمطار على أجزاء من الوسطى ووسط الشمال وشرقه.
وأضاف: تكون الحرارة أعلى عظمى ما بين 47- 50 في الظل على الشرق، تتخطى 53 تحت الشمس.. يليه الوسط والغرب.
كما أن هناك نشاطًا ملموسًا خاصة على سواحل الغرب؛ مطالبًا باجتناب أشعة الشمس.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، وتكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: (المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية)، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر؛ في حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق وأجزاء من غرب المملكة.
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
08:41 AM
قال: السماء ممطرة من مكة المكرمة حتى جازان.. أتربة وغبار
أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن درجة الحرارة العظمى تتخطى الـ53 درجة تحت الشمس في شرق المملكة وفي الظل تصل إلى 50 درجة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": السماء ممطرة من مكة المكرمة، وجنوبًا حتى جازان.. وفرصة أمطار على أجزاء من الوسطى ووسط الشمال وشرقه.
وأضاف: تكون الحرارة أعلى عظمى ما بين 47- 50 في الظل على الشرق، تتخطى 53 تحت الشمس.. يليه الوسط والغرب.
كما أن هناك نشاطًا ملموسًا خاصة على سواحل الغرب؛ مطالبًا باجتناب أشعة الشمس.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، وتكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: (المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية)، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر؛ في حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق وأجزاء من غرب المملكة.
، كراني: الحرارة تتخطى الـ53 درجة تحت الشمس شرق المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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