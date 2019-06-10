4 آلاف ريال للهكتار الواحد.. “الزراعة” تبدأ تغريم مخالفي ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها ستبدأ خلال الفترة المقبلة تغريم أصحاب المزارع المخالفة لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بالمملكة، بواقع 4 آلاف ريال لكل هكتار مخالف.
وقالت الوزارة إن الغرامات ستشمل 3 نطاقات من المزارع المخالفة، وهي المسجلة التي لم تصدر لها رخصة وتزرع الأعلاف، والمزارع غير المسجلة وتقوم بزراعة الأعلاف، والمزارع المسجلة وصدرت لها رخصة لزراعة الأعلاف وتجاوزت المساحة المرخصة لها.
وأوضحت أنها ستنفذ جولات ميدانية على المزارع المخالفة بناء على ضوابط آلية إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والتي بدأ تطبيقها في 25 صفر 1440هـ، مبينة أنها قامت بإجراء مسوحات بالتصوير عبر الأقمار الصناعية لتحديد المزارع المخالفة تمهيداً لإيقاع العقوبات عليها.
يذكر أن ضوابط قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء شملت المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء في مناطق الرف الرسوبي في كل من الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف..، وتبوك، وذلك بهدف الحفاظ على مخزون المياه الجوفية الذي كانت تستهلك زراعة الأعلاف منه أكثر من 17 مليار م3 سنوياً.
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