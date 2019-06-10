“العمل”: تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بعد أسبوع

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أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن فترة حظر العمل تحت أشعة الشمس تستمر لمدة 3 شهور تبدأ بتاريخ 15 يونيو وتستمر حتى 15 سبتمبر ويُطبَّق منع العمل تحت أشعة الشمس على جميع المنشآت من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة الـ3 مساءً. ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزام الوزارة بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وتقوم الوزارة بضبط المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.





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