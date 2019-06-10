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استقبل الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة في جدة، الدكتور عبدالرحمن الشهري، الذي توفيت زوجته وثلاثة من أبنائه إثر حريق نشب في منزلهم بمكة المكرمة.
وقدّم الأمير خالد الفيصل تعازيه ومواساته للشهري، سائلاً الله للمتوفين الرحمة والمغفرة..، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .
من جانبه عبّر الشهري عن شكره وتقديره للأمير على تعازيه ومواساته غير المستغربة على ولاة أمر هذه البلاد.
وكانت زوجة الشهري وأبناؤه الثلاثة توفوا نتيجة حريق وقع في منزلهم بحي بطحاء قريش بمكة المكرمة الأحد الماضي .
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. أمير مكة يستقبل مواطناً توفيت زوجته وثلاثة من أبنائه في حريق منزلهم بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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