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صدم قائد سيارة متهور إحدى السيارات المتوقفة على جانب شارع في الخبر، أثناء ممارسة التفحيط، في ظل تواجد سيارات عديدة متوقفة، ولم ينتظر، بل ارتكب الفرار مباشرة بسيارته.
وأظهر مقطع فيديو صَوّرته كاميرا مراقبة السيارة وهي تدخل الشارع بسرعة عالية، فيما فقد السائق التحكم فيها، فانحرفت منه على يمين الطريق، وصدم سيارة جيب متوقفة في الجزء الأمامي منها.
وعمل السائق على الهرب مباشرة بعد صدم السيارة، حيث رجع للخلف وانطلق في الشارع الذي تواجدت فيه سيارات أوقفها أصحابها على جانبيه..، ولم ينتظر ليرى ما حدث بالسيارة المتوقفة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. متهور يفحط في شارع بالخبر ويصدم سيارة متوقفة ويهرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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