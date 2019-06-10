«الخدمة المدنية» تنفي تغيير دوام موظفي الحكومة بسبب الأجواء الصيفية

نفت وزارة الخدمة المدنية، ما تردد عن تغيير أوقات دوام موظفي القطاع العام إلى الليل؛ بسبب الأجواء الصيفية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية: «لا صحة لما يتم تداوله بأن وزارة الخدمة المدنية قررت تغيير أوقات دوام موظفي القطاع العام إلى الليل بسبب الأجواء الصيفية».

وشدد متحدث الخدمة المدنية، على ضرورة متابعة أخبار الوزارة عبر قنوات التواصل الرسمية، وما يُنشر في وسائل الإعلام الرسمية.