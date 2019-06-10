اقتصادي / المؤشر القياسي الياباني يرتفع 1.01% في بداية التعامل بطوكيو



طوكيو 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

ارتفع المؤشر القياسي الياباني في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وجنى المؤشرالقياسي 1.01 في المئة إلى 21095.40 نقطة في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88 في المئة إلى 1545.83 نقطة.

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06:16ت م

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