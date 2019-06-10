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2019-06-10 الجيش اليمني يفرض سيطرته على أولى منطقة الباهر بشرق تعز متابعات الخليج 365 - واس فرض الجيش اليمني سيطرته على قرية الصليب أولى منطقة الباهر التابعة لمديرية ماوية شرق محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وذكر مصدر عسكري يمني، أن وحدات من الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، أحكمت السيطرة على القرية، وعلى عدد من المواقع والثكنات التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعوم من إيران، وتطلق النار باتجاه التجمعات السكانية.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش اليمني تواصل التقدم وسط تغطية كثيفة للمدفعية الثقيلة، بينما تكبدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.











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