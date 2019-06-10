شكرا لقرائتكم خبر عن جولات لمعاقبة مخالفي إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

توعدت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطبيق عقوبات مخالفي ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 25 صفر الماضي، وفق قرار مجلس الوزراء.

وقالت إنه ستنفذ جولات ميدانية على المزارع لتتم مخالفة كل هكتار تتم زراعته بالأعلاف دون رخصة زراعية بمبلغ 4000 ريال، لافتة إلى أنها حددت 3 نطاقات لمزارع الأعلاف الخضراء التي لم تلتزم بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، شملت المزارع المسجلة التي لم تصدر لها رخصة لزراعة الأعلاف وتزرع الأعلاف، والمزارع غير المسجلة وتقوم بزراعة الأعلاف، والمزارع المسجلة وصدرت لها رخصة لزراعة الأعلاف وتجاوزت المساحة المرخصة لها. وأشارت إلى تنفيذ جولة أولى للتصوير الفضائي للمزارع المحورية مع بداية تطبيق القرار، إضافة إلى جولة ثانية للمسح الجوي للتأكد من التزام المزارع بالضوابط، وتستعد لتنفيذ الجولة الثالثة من التصوير الفضائي للمزارع التي يشملها القرار في مناطق الرف الرسوبي خلال الشهر القادم لرصد المخالفات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

يذكر أن ضوابط قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء شملت المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء في مناطق الرف الرسوبي (الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، وتبوك) الموضحة بالخريطة المائية التي أصدرها قطاع المياه بالوزارة، وتقسم إلى 50 هكتارا وأقل (مزارع صغير مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء)، أكثر من 50 هكتارا وحتى 100 هكتار (مزارع متوسط مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء)، أكثر من 100 هكتار (الشركات الزراعية والمزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء، وكذلك شركات إنتاج الألبان التي تزرع الأعلاف الخضراء). ويهدف القرار إلى الحفاظ على مخزون المياه الجوفية الذي كانت تستهلك منه زراعة الأعلاف منه أكثر من 17 مليار م3 سنويا قبل تطبيق القرار.