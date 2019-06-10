شكرا لقرائتكم خبر عن رغم حظر العمل تحت أشعة الشمس السبت القادم.. حالات مستثناة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يدخل حظر العمل تحت أشعة الشمس، في السعودية ، اعتبارا من السبت القادم، وفق ما أعلنته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشددة على أن الحظر يشمل جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً يوميا، ويستمر لمدة 3 شهور حتى 15 من سبتمبر القادم.

إلا أن الوزارة، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة العمل خالد أباالخيل، استثنت عدة حالات شملت العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

كما استثنت الوزارة عدداً من المحافظات في بعض المناطق، نظراً إلى اختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، وسيتم تنسيق فروع الوزارة مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في تلك المناطق والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة الحظر.

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وبينت الوزارة أن حظر العمل في وقت الهجير، يأتي في إطار الحرص على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسببه العمل في هذه الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية في الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.

ودعت الوزارة أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل إلى مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية وسلامة صحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض لأشعة الشمس.

ودعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم 19911، للاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار، أو عبر تطبيق معاً للرصد.