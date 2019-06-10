شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة 14 شوال.. هل تحسم قضية حرق سيارة سلمى؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

تستأنف المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، النظر في قضية حرق سيارة سلمى أمام منزلها في محافظة الجموم، في 14 من شوال الجاري، في ظل توقعات بحسم الملف وإسدال الستار، وذلك في أعقاب تأجيل جلسة 9 رمضان الماضي، لحين وصول تقديرات التعويضات التي طلبتها المحكمة من لجنة الخبراء.

ووفق كمال الشريف محامي سلمى، فإن موكلته طلبت طلبين الأول تشديد العقوبة على المتسببين في حرق السيارة، والثاني التعويض لما تسبب لها من أضرار في سيارته وسيارة والدها.

وبين أن القضية متوقفة على تقدير التعويضات للبت في القضية في الحق العام والخاص.