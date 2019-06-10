شكرا لقرائتكم خبر عن 489 ألف مسافر عبروا جسر الملك فهد خلال إجازة الفطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخبر)

عبر جسر الملك فهد أكثر من 488.719 مسافر، خلال 5 أيام تمثل إجازة عيد الفطر المبارك، بزيادة قدرها 3.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أعلنته المؤسسة العامة لجسر الملك فهد. وأوضحت المؤسسة أنه رغم الأعداد الكبيرة للمسافرين، فقد ظهرت حركة المسافرين بصورة مختلفة إذ لم تكن هناك أي تكدسات أو ازدحام في كلا الجانبين وتحقيق أزمنة عبور مثالية، وذلك نتيجة للجهود المبذولة من جميع الإدارات العاملة في الجانبين السعودي والبحريني.

بدوره، قدم المدير التنفيذي المكلف للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، الشكر والتقدير لجميع المسؤولين والعاملين بالجسر في المملكتين الشقيقتين على الجهود المبذولة وحسن التنسيق والتعاون للوصول إلى الأهداف المنشودة تماشيا مع حرص وتوجيه القيادتين بالمملكتين الشقيقتين.