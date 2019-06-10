شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين زائر .. و14 مليون متفاعل مع «موسم العيد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

جذب مهرجان العيد بمناطق المملكة 5 ملايين زائر بـ350 فعالية و900 عرض، وضمت من بينها 57 فعالية نوعية موزعة على 5 مدن رئيسية (الرياض، المدينة، المنطقة الشرقية، الأحساء، الطائف)، واستقطبت فعاليات العيد ما يقارب 23% من خارج المدن المستهدفة.

وينطلق المهرجان تحت مظلة «مواسم السعودية» بهوية موحدة وشاملة، صممت بطريقة ابتكارية وألوان تعكس التنوع الثقافي والفني، وتمثل مكانة المملكة وقيمتها على مستوى العالم الإسلامي من خلال الاحتفاء بعيد الفطر.

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وتضمن «موسم العيد» 3 مسارات، عززت المحبة، والبهجة والسعادة والمتعة والاحتفال بمجموعة برامج وأنشطة متنوعة وشاملة؛ وإعادة إحياء الفن المسرحي بنجوم الكوميديا على المستوى الإقليمي، حفلات غنائية لكبار نجوم الطرب العربي، وإنتاج 3 أغانٍ جديدة لكبار نجوم الفن (راشد الماجد، عبدالمجيد عبدالله، ماجد المهندس) وإعادة تجديد الأغنية الشهيرة «من العايدين» للفنان محمد عبده، إضافة إلى العروض العالمية الترفيهية وعروض السيرك الشهيرة لأول مرة بالمملكة، والألعاب النارية، وتزيين الشوارع والميادين ومناطق الاحتفاء بالإضاءات المتوافقة مع هوية العيد، و500 مطعم ومقهى طبقت هوية العيد الموحدة، والتنسيق مع المراكز التجارية لتستقبل روادها على مدار الساعة أيام العيد، و500 ألف عيدية تذكارية وألعاب للأطفال في كل مناطق المملكة، خصوصا «مدن العيد» بالحدائق العامة.

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع «موسم العيد» بـ14 مليون مادة، وتجاوزت مرات الظهور 900 مليون مرة، وتصدرت الوسوم المخصصة لموسم العيد أعلى قائمة «الترند» العالمي مرتين، بمعدل ظهور تجاوز ملياري، ووصل زوار موقع «مواسم السعودية» الإلكتروني لاستعراض فعاليات العيد لأكثر من 1.2 مليون زائر لاستعراض فعاليات موسم العيد، وتجاوز مستخدمي العدسة المصاحبة لأغنية العيد في «سناب شات» أكثر من 600 ألف.

وقدمت حسابات «موسم العيد» الرسمية هدايا وعيديات لمتابعيها وصلت قيمتها إلى نصف مليون ريال، شملت سيارات وساعات ومبالغ نقدية وتذاكر لحضور الفعاليات.