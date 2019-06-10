شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية لـ «ملكية الجبيل»: دوركم الاجتماعي مقدر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، أمس (الأحد) بديوان الإمارة، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي، لإهدائه جائزة الأميرة صيتة لفرع التميز في برامج العمل الاجتماعي، التي حصدتها إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة عن برنامجها «جودة حياة مستدامة».

وثمن أمير الشرقية جودة العمل في الهيئة، والدور الاجتماعي الذي تقدمه جنبا إلى جنب مع الجانب الصناعي، وجهودها في مشاركة تجربتها للهيئات الحكومية والوزارات بالمملكة.

من جانبه، شكر المهدي الأمير سعود بن نايف على دعمه وتشجيعه للمبادرات بالمنطقة، واهتمامه ببرامج وأنشطة الهيئة، مبيناً أن الحصول على الجائزة دافع للحصول على المزيد من الإنجازات.