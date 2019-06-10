شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان: تطبيق الرؤية في خدمة المواطنين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، أمس (الأحد)، وكلاء إمارة المنطقة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومنسوبي ديوان الإمارة، الذين قدّموا له التهنئة بعيد الفطر.
ورفع أمير جازان التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وبادل منسوبي الإمارة التهنئة، وحثهم على الإخلاص ومضاعفة الجهود لإنجاز معاملات المراجعين والتسهيل عليهم، منوها بما تبذله الدولة من جهود لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال «رؤية 2030» التي تسعى إلى تحقيق تطلعات ولاة الأمر، داعيا الله أن ينصر الجنود المرابطين بالحد الجنوبي، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.
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