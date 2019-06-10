شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم لمسؤولي المنطقة: يسّروا أمور المواطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

التقى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمس (الأحد) بمقر الإمارة ببريدة، منسوبي الإمارة ووكلاءها ومديري العموم والإدارات ورؤساء الأقسام، ومديري القطاعات الحكومية بالمنطقة، الذين هنأوا أمير القصيم بعيد الفطر وبداية الدوام الرسمي، الذي بادلهم التهنئة، وأن يعيد هذه المناسبة والوطن وأبناؤه ينعمون بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.

وحث أمير القصيم, منسوبي الإمارة على الجد والاجتهاد ومواصلة العمل بكل أمانة وإخلاص، لتطوير العمل والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن والمقيم، وإنجاز معاملاتهم وقضاء مصالحهم وتيسير أمورهم وبذل كل جهد ممكن من أجل التخفيف عنهم وعدم المشقة عليهم وتلبية احتياجاتهم إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.