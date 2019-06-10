أمير نجران يعايد منسوبي الإمارة

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جدة - خالد شويل - «نجران» (الخليج 365) شارك أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، أمس (الأحد)، موظفي ديوان الإمارة لقاء المعايدة، إذ نقل لهم تهاني وتبريكات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وحثهم على مواصلة العطاء وبذل قصارى الجهود لأداء الأمانة بكل صدق وإخلاص، بما يحقق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة والوطن والمواطن وهم في عزة ورفعة.

شارك أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، أمس (الأحد)، موظفي ديوان الإمارة لقاء المعايدة، إذ نقل لهم تهاني وتبريكات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وحثهم على مواصلة العطاء وبذل قصارى الجهود لأداء الأمانة بكل صدق وإخلاص، بما يحقق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة والوطن والمواطن وهم في عزة ورفعة.

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