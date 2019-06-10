أمير «الشمالية» يلتقي رئيس محكمة الاستئناف

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر) التقى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، أمس (الأحد)، بمكتبه بالإمارة، رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ إبراهيم الجاسر وقضاة المحكمة، الذين هنأوه بعيد الفطر.

التقى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، أمس (الأحد)، بمكتبه بالإمارة، رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ إبراهيم الجاسر وقضاة المحكمة، الذين هنأوه بعيد الفطر.

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