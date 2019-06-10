شكرا لقرائتكم خبر عن جوازات الرياض: 8761 عملية طارئة في العيد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)أجرت جوازات منطقة الرياض، 8761 عملية للحالات الطارئة في إجازة عيد الفطر (من 25 رمضان إلى 5 شوال)، شملت خدمات التأشيرات بأنواعها، وإصدار وتجديد هوية مقيم، وتغيير المهنة، ونقل الكفالة، وجواز سفر المواطنين.
من جانبه، أوضح مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد الهباس، أن مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى وجه بإنهاء المعاملات الطارئة التي يتعذر إنجازها بالخدمات الإلكترونية.
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