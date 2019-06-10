شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار «عبّارة» رجال ألمع.. ومواطنون: ما الأسباب؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير) باشر فرع وزارة النقل بمنطقة عسير، حادث انهيار إحدى عبارات السيول على طريق جندلة بمحافظة رجال ألمع، بسبب السيول الغزيرة. باشر فرع وزارة النقل بمنطقة عسير، حادث انهيار إحدى عبارات السيول على طريق جندلة بمحافظة رجال ألمع، بسبب السيول الغزيرة. وبدأ الفرع في صيانة الموقع وفتح تحويلة يمكن لسالكي الطريق العبور معها والعمل على معالجة الوضع الحالي. وأثار انهيار العبارة تساؤلات سالكي الطريق، عن أسباب انهيار العبارة، ولماذا جاء بهذه السهولة، ومن اختار لها الموقع الذي عرضها للانهيار، وهل كانت هناك دراسات مسبقة لمجرى السيل. مطالبين بإيضاح أسباب الانهيار.



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