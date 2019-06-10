خادم الحرمين يبعث برقية تهنئة لرئيس البرتغال

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية البرتغالية مارسيلو ربيلو دي سوزا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية البرتغالية مارسيلو ربيلو دي سوزا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البرتغال الصديق اطراد التقدم والازدهار.



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